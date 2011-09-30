Мужчинам не хватает лучших друзей

Исследователи установили, что мужчины чаще, чем женщины, сетуют на отсутствие лучшего друга. Лучший друг – это человек, наиболее близкий по духу, проверенный в различных жизненных ситуациях. Это тот, кому можно доверить самые глубокие переживания и кто готов разделить как победы, так и поражения.

В ходе опроса 3000 наших сограждан ответили на вопрос, кто является для них таким человеком – мужчина или женщина.

Согласно данным исследования, проведенного порталом Superjob.ru, лучшим другом мужчине чаще всего является мужчина. Наличием крепкой мужской дружбы похвастались 57% опрошенных нами представителей сильного пола: «Мужскую дружбу ничто не заменит, она более чиста, в ней меньше предательств, и, как правило, мужчины выручают друг друга, а женщины практически нет»; «Уже 25 лет!» При этом многие мужчины сильно сомневаются в том, что таким другом для них смогла бы стать женщина: «Лучшим другом (подругой) может быть только человек того же пола! А противоположный пол – это скорее любовник (любовница)»; «Женщина-друг? Никогда не смеялся так, как сейчас, прочитав этот вопрос...»



Однако для 18% респондентов-мужчин лучшим другом всё же является женщина. Во многих случаях это жена или мать: «Мой лучший друг – это моя жена, всегда помогает мне советом и делом. Самый дорогой подарок в жизни сделала мне именно она. Это наши дети – сын и дочь»; «Лучший друг – это моя мать».



Почти каждая вторая принявшая участие в опросе женщина уверяет, что наиболее близкие дружеские отношения сложились у неё с женщиной: «Мы с подругой дружим уже много лет. И хотя нас разделяет 1000 км, мы как будто не расставались. Благодаря Интернету и телефону общаемся постоянно!»



Лучший друг-мужчина имеется у 32% опрошенных дам. По мнению участниц исследования, основное преимущество такой дружбы – отсутствие зависти и помощь со стороны мужчин: «Между нами абсолютное доверие, мы всем делимся, и я ощущаю себя с ним очень защищённой, как если бы он был моим братом»; «Мужчина не позавидует». Для некоторых женщин таким надёжным и проверенным другом является супруг: «Это мой муж!»



Любопытно, что в молодости мужчины, как правило, считают лучшими друзьями представителей своего пола, с возрастом же всё больше мужчин заводят тесные дружеские отношения с дамами. У женщин ситуация обратная – в юности девушки чаще дружат с мужчинами, но с течением времени случаев такой дружбы становится заметно меньше.



На отсутствие лучшего друга посетовали 25% мужчин и 19% женщин. И чем старше респонденты, тем чаще они констатируют этот печальный факт: «Слишком часто предавали. Это больно»; «Собака – лучший друг человека!»; «Предают и мужчины, и женщины, поэтому лучшие друзья – это родня».