В Москве сохраняется дефицит авиационного топлива

В Москве ситуация с топливом в столичном авиаузле остается сложной. Дефицит авиационного керосина в октябре может составить 30-50 тысяч тонн.

Источник в нефтяной отрасли сообщил о том, что проблемы с поставкой топлива, которые начались в конце августа, до сих пор не решены: спрос превышает предложение, авиакеросин по-прежнему проблематично купить на бирже, его практически нет, передает Интерфакс. Напомним, дефицит авиационного керосина связан с увеличением объема авиаперевозок, крупным заказом Минобороны и остановкой ряда НПЗ на профилактику. Ранее премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что готов распечатать Росрезерв, если это будет необходимо.