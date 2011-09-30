Составлен фоторобот убийцы бизнесмена Андрея Бурлакова

Следствие располагает фотороботом убийцы бизнесмена Андрея Бурлакова. Один из свидетелей преступления, участвовавший в составлении фоторобота преступника, рассказал, что стрелявшего в ресторане «Хуторок» в Москве никто не пытался задержать.

И помощь раненым оказали не сразу.

«Аргументы недели» сообщали о нападение на бизнесмена и его спутницу Анну Эткину в четверг примерно в 17.20 мск в ресторане «Хуторок» на севере столицы . Убийца произвел не менее пяти выстрелов, после чего скрылся. От полученных ранений Андрей Бурлаков скончался.

Его спутнице была оказана медицинская помощь. В настоящее время Анна Эткина находится в тяжелом состоянии в больнице.

По предварительной версии, преступник стрелял из травматики. Но очевидец сообщил, что нападавший использовал травматический пистолет. По словам свидетеля инцидента, «это было спортивное оружие... пистолет. С длинным стволом и с глушителем», передает РИА Новости.

Очевидец также рассказал, что сотрудники ресторана стали оказывать первую помощь лишь после его требований принести лед и полотенца.

«Скорая помощь» ехала где-то 15 минут. Первая группа. Вторая где-то через полчаса», - сказал он. Свидетель сказал, что пострадавшая женщина « все это время сидела и писала на iPаd как ей плохо, потому что говорить она не могла».



