В Москве в пятницу на МКАД образовалась многокилометровая пробка

В Москве вечером в пятницу, в последний рабочий день недели, автомобильное движение крайне затруднено многокилометровыми пробками и заторами, как в городе, так и на МКАДе.



На внешней стороне Московской кольцевой автодороги 20-километровая пробка растянулась от Дмитровского до Рублевского шоссе. По словам участников движения, засевшим в пробке, на внешней стороне МКАДа перед Рублевкой гаишник держит 4 ряда из 5, пропускает только крайний левый.

Серьезный затор наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца. На ТТК практически стоит участок от Русаковской улицы и до Кутузовского проспекта. Внутренняя сторона ТТК стоит от въезда в Лефортовский шоссе и до Варшавского шоссе.

По данным индикатора аналитического центра "Яндекс.Пробки", ситуация на столичных дорогах оценивается как пробки 8 баллов по десятибалльной шкале.