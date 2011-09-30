Генпрокуратура: Интерпол не ищет Игнатенко из-за нарушений в документах

Генпрокуратура объяснила, почему не разрешает Интерполу искать экс-заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко. Позиция надзорного ведомства о преждевременности объявления Игнатенко , обвиненного по делу о нелегальных казино, в международный розыск обусловлена нарушениями, допущенными при подготовке соответствующих документов.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, среди документов, поступивших в Национальное центральное бюро Интерпола России из Следственного комитета РФ, отсутствует постановление об объявлении в международный розыск обвиняемого.

По данным Генпрокуратуры, это является грубым нарушением инструкции, устанавливающей условия и основания объявления в международный розыск утвержденной совместным приказом МВД, Минюста, ФСБ, ФСО, ФСКН и ФТС РФ.

«В связи с этим Генпрокуратура РФ направила на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина требование об устранении выявленных нарушений. Это сделано повторно, поскольку первое аналогичное требование, направленное ранее, выполнено не было», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что до устранения указанных нарушений, которые в дальнейшем отрицательно могут сказаться на решении вопроса об экстрадиции в РФ, процедура объявления в международный розыск Александра Игнатенко приостановлена.

«Что касается доказанности вины Игнатенко и обоснованности его ареста, прокуратура, оставаясь при своем мнении, исходит из того, что решение суда об избрании ему меры пресечения вступило в законную силу и подлежит исполнению», - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.