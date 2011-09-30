Личные данные россиян, в том числе паспортные, опубликованы в Интернете

Личные данные россиян, в том числе, паспортные данные и информация о доходах систематизированы и опубликованы в Интернете.

Сайт, адрес которого rusleaks.com, также содержит информацию о номерах телефонов, информацию об утерянных документах; информацию о зарегистрированных транспортных средствах и наложенных штрафах; информацию о передвижениях по стране – проданных железнодорожных билетах и регистрации на авиарейсы.

В базе имеются данные о регистрации юридических лиц и частных предпринимателей. На этом сайте можно найти информацию о поднадзорных лицах (тех, кто находится под контролем после освобождения их мест лишения свободы) и лицах, совершивших административные правонарушения.

Интернет-портал зарегистрирован на 3 марта 2011 года на Багамах. Имя лица, на которое сайт зарегистрирован, отсутствует, сообщает Интерфакс. Создатели сайта представляют его как средство в борьбе с царящим в России произволом, подчеркивая, что раскрытие личных данных не нарушает интересы граждан.

В разделе «О проекте» сайта написано: «Появление нашего проекта не обрадует некоторых лиц, они, возможно, будут призывать к борьбе за право частной жизни и т.д. Но, скорее всего, их истинными мотивами будет боязнь разоблачения, т.к. честному человека нет смысла скрывать от широкой общественности информацию о себе».

Создатели портала утверждают, что «программно-аппаратный комплекс физически находится в Швеции, на той самой площадке, где изначально размещался проект WikiLeaks». Это подтверждается проверкой по базе данных местоположения IP-адресов.

Уточним, в настоящее время сервер не справился с наплывом посетителей и выдает ошибку - 504 Gateway Time-out.