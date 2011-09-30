Дмитрий Медведев возмущен пожаром в Братске (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой МЧС Сергеем Шойгу заявил о том, что неспособность властей Братска погасить лесные пожары дает повод для оргвыводов. Глава государства удивлен тем, что ни местное, ни региональное начальство не предпринимает необходимых усилий.

Братск уже несколько дней окутан дымом из-за лесных пожаров. В городе введён режим Чрезвычайной ситуации. Больше недели жители города задыхаются, а пожары потушить никак не удаётся. В самом городе, в лесопарковой зоне - 12 очагов, тлеют листья, старые пни - это не верховой пожар, которого так опасаются в жаркие летние месяцы в сибирской тайге.

По словам Шойгу, пожар в Братске происходит в черте города, что сравнимо с тем, как если бы в Москве горел Измайловский парк. Сегодня глава МЧС потребовал потушить пожары в Братске к концу сегодняшнего дня. Обращаясь на видеоконференции к старшему оперативной группы в Братске и замглавы правительства Иркутской области, министр потребовал не позднее субботы представить ему фамилии людей, "отвечающих за этот бардак". Шойгу также сказал на селекторном совещании: "Да если б вы оба взяли в руки по лейке, то сегодня не надо было бы вас слушать".

Для тушения огня привлекли десантников.