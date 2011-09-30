Портрет Путина ушел с молотка за 200 тысяч евро

Портрет главы российского правительства Владимира Путина работы художника Дэвида Датуны был продан на международной художественной ярмарке "Арт-Москва" за 200 тыс. евро. Покупатель - анонимный российский бизнесмен.



Изначально галерея Mironova Gallery, представлявшая художника в Европе, объявила цену на инсталляцию в размере 100 тыс. евро. Портрет Путина заинтересовал многих коллекционеров и организаторы провели закрытые торги, передает Интерфакс.



