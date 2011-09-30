Путин увеличил зарплату бюджетникам на 6,5%

Председатель Правительства РФ Владимир Путин подписал распоряжение об увеличении оплаты труда, обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета, на 6,5%. Зарплаты будут повышены с 1 октября 2011г.



Как сообщает пресс-служба правительства, заработная плата повысится у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. А также у работников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти.