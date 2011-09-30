Роспотребнадзор усилил контроль за мясом, поступающим из США

В США были выявлены случаи заражения говяжьего фарша кишечной палочкой E.Coli. В связи с этим Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за мясом, поступающим на прилавки РФ из Соединенных Штатов.



Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей, фирма Tyson FreshMeatsInc отзывает около 60 тонн говяжьего фарша, произведенного на предприятии в г.Эмпория, штат Канзас. Лабораторные исследования подтвердили наличие кишечной палочки в говяжьем фарше.