Москва: нелегальных перевозчиков уберут, а легальные будут работать по графику

В столице работает более 400 нелегальных перевозчиков, заявил в четверг заместитель мэра Николай Лямов. Начиная со следующего года в городе останется только легальный общественный транспорт.



Кроме того, вскоре введут новые маршруты, для них на основных магистралях появятся выделенные полосы от центра до МКАДа. В будущем все перевозчики - и частные, и государственные - должны будут подчиняться единым правилам, сообщает ТВ-Центр. Например, все автобусы оборудуют системами ГЛОНАСС, а водителей заставят соблюдать расписание.

"Что сегодня происходит на отдельных маршрутах? Конечная остановка. Пока автобус не будет заполнен до последнего пассажира, он не тронется. Он может стоять 10, 15, 20 минут, забывая о том, что там есть следующая остановка, что там пассажиры ждут. Он не едет туда. А здесь копится количество автобусов, которые ждут своей очереди", - досадует Николай Лямов, заместитель мэра столицы по вопросам развития транспорта и дорожного строительства, руководитель Департамента транспорта Москвы.