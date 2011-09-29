В Москве до конца года ликвидируют ветеранскую очередь на квартиры

Ветеранская очередь на получение жилья в Москве практически закрыта. В ней осталось всего 24 человека, и все они получат квартиры до конца 2011 года, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Действительно мы всю ветеранскую очередь практически закрыли. В прошлом году 400 квартир выдали, в этом году - 74. Сейчас уже нет фактически такой очереди - первоначальной. Есть люди, которые в связи с тем, что семья расширяется, ухудшаются жилищные условия. Просто в текущем режиме ставим на учет. И практически, если человек подпадает под какие-то категории, под требования, связанные с очередностью, то где-то в течение 2-3 месяцев мы решаем эту проблему", сообщил Сергей Собянин в интервью ТВ-Центру.