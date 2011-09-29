Задержаны подозреваемые в организации взрыва поста ДПС

Оперативниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по городу Москве задержаны подозреваемые во взрыве поста ДПС на МКАДе, совершенном в июне. Подозреваемые относятся к движению"Антифа".

В ходе розыскных мероприятий было установлено, взрыв был делом рук экстремистов, называющих себя "13 негритят" и входящих в неформальное движение "Антифа", сообщает Интерфакс.

Задержаны были двое, юноша и девушка. Девушка при задержании оказала сопротивление, ранив сотрудника полиции ножом.

«Антифа» - современные последователи антифашистов, объединяющее левые и радикальные группировки, борющиеся с тем, что они считают дискриминацией, применяя порой не совсем законные способы.