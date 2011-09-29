Вице-мэр Москвы: 15 тыс. школьников и детсадовцев столицы не говорят по-русски

Около 28 тыс.школьников и детей, посещающих дошкольные учреждения города не имеют российского гражданства, из них около 15 тыс. не владеют русским языком, заявила в четверг вице-мэр Москвы Ольга Голодец.

Для детей, плохо говорящих по-русски, предусмотрена расширенная программа обучения языку. Дополнительные языковые курсы в текущем учебном году были организованы в 245 школах. При этом для 418 учеников, вообще не говорящих по-русски, в ряде школ открыли курсы интенсивной языковой подготовки, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам образования.

Введены ли подобные занятия в детсадах, Ольга Голодец не уточнила. Как и не прозвучала даже приблизительная оценка количества не владеющих русским языком детей в Москве, не посещающих школьные и дошкольные учреждения.