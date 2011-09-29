В Брянской области родители не разрешают тестировать их детей на наркотики

Менее 50% родителей Брянской области согласились на то, чтобы их ребёнок прошел тестирование на употребление наркотиков, тогда как в среднем по России 90% родителей дают согласие на проведение этой процедуры.

А проблема детской наркомании в области существует. Первая же кампания выявила 38 юных потребителей наркотиков в 6 муниципальных образованиях Брянской области, средний возраст которых 14–15 лет, сообщает региональная антинаркотическая комиссия. Девочек из этого числа почти половина. При этом если мальчики употребляют только наркотики растительного происхождения, то у девочек обнаружены следы героина (6 человек), амфетамина (6), барбитуратов (2), марихуаны (3).

Члены комиссии сошлись во мнении, что необходимо продолжить начатое тестирование, увеличивать его темпы, поскольку оно позволяет на ранних стадиях выявлять начинающих наркоманов.

Как отметил Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов, в ряде регионов (Москва, Свердловская, Томская области и пр.) был проведен эксперимент по тестированию учеников на наркотики в школах, и эта мера доказала свою эффективность, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Напомним, что согласно исследованию ВЦИОМа, проведенному в мае 2011 года, большинство россиян (83%) поддерживают идею тестирования школьников на наркотики. 57% - выступают безусловно "за", 26% - скорее "за".

Лишь 7% наших сограждан высказали мнение "против".

Эксперты связывают нежелание родителей подвергнуть тестированию своих детей в том числе и с недоверием к соблюдению конфиденциальности полученных сведений проверяющими в регионах: высказываются опасения, что результаты тестирования могут использоваться для шантажа.