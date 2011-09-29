Появилась новая версия крушения самолета Як-42 с хоккеистами клуба "Локомотив" под Ярославлем в районе аэропорта Туношна 7 сентября. Выяснилось, что расшифровка переговоров командира экипажа и второго пилота Як-42, которая недавно появилась в Интернете, вообще не могла существовать.



Записи переговоров пилотов самолета во время взлета не велись. Как оказалось, по неизвестным причинам громкая связь в кабине Як-42 была отключена. Соответственно, выяснить, о чем пилоты говорили в ходе полета, нет возможности, пишет "КП" со ссылкой на собственный источник в Следственном комитете РФ.

Возможно, именно отсутствие громкой связи могло привести к недопонимаю между командиром экипажа и вторым пилотом. Источник в СКР предположил: когда второй пилот проехал по взлетной полосе больше положенного, он перевел самолет на форсажный режим взлета. Командир экипажа, увидев, что Як-42 не взлетает, нажал на тормоз.

В итоге получилось, что самолет начал торможение в режиме взлета. На взлетно-посадочной полосе аэропорта Туношна был обнаружен тормозной след. Як-42, на борту которого находилось 45 человек, смог только оторваться от земли, после чего зацепил антенну маяка и рухнул. Погибли 43 человека. Позднее в больнице скончался нападающий ярославского "Локомотива" Александр Галимов. Выжил один бортинженер Александр Сизов. После того, как он пошел на поправку, 21 сентября врачи разрешили следователям пообщаться с ним. У выжившего бортинженера не нашлось претензий к Як-42.