В Москве проходит форум по модернизации социальной политики в России (ВИДЕО)

В Москве сегодня начал работу двухдневный социальный форум, организованный при поддержке Общественной палаты. Участники форума намерены обсудить развитие семейной политики, гражданского общества, проблемы образовательной сферы, а также перспективы передачи части социальных функций государства некоммерческим общественным организациям.

В дискуссиях участвуют заместитель председателя правительства Александр Жуков, руководители Министерств образования, здравоохранения, ведущие эксперты общественной палаты и правительство Москвы.

Председатель Комиссии по социальным вопросам и демографической политике Общественной палаты РФ Елена Николаева рассказал о задачах форума: "Сегодня мы будем обсуждать, как же сделать так, чтобы некоммерческие организации смогли оказывать социальные услуги на конкурсной основе. Как сделать так, чтобы благотворительные, волонтерские организации также подключить к этому процессу и сделать социальную сферу максимально приближенную к нуждам простых граждан России".

"Мы считаем, что синергия между некоммерческим сектором и государством, это будет реальное общественно-государственное партнерство, даст очень серьезный импульс в развитии социальной сферы в России", - отметила Николаева.

На форуме будет представлен совместный проект Общественной палаты и Минздравсоцразвития "Социальная карта России". Это интерактивный интернет-портал, который призван помочь населению получить полную информацию о социальных услугах. В рамках мероприятия состоится награждение победителей Всероссийского фестиваля социальных программ "Содействие", на котором было представлено более 1600 проектов некоммерческих организаций. Победители фестиваля будут рекомендованы к получению господдержки в рамках законодательства о социально ориентированных НКО.