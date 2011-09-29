Жена погибшего вратаря ярославского ХК "Локомотив" Стефана Лива поблагодарила фанатов хоккейного клуба "Сибирь" за помощь. Болельщики передали в поддержку семьи своего бывшего голкипера около 9 тысяч долларов.



Сбор средств в пользу семьи игрока прошлогоднего состава клуба, олимпийского чемпиона Стефана Лива организовал по инициативе фанатов клуб "Сибирь". В письме от агента Лива Йоакима Перссона подтверждается, что Анна получила деньги. "Анна с семьей искренне ценят все, что Вы сделали для их семьи в память о Стефане. Еще раз, большое спасибо", - передает пресс-служба ХК "Сибирь".

"Аргументы недели" сообщали, что самолет Як-42, на котором в Минск летели игроки ярославского "Локомотива", разбился 7 сентября. Все хоккеисты и сотрудники клуба погибли. Из находившихся на борту 45 человек в живых остался только бортинженер Александр Сизов.