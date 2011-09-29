ТВ-программу с участием писателя Прилепина отменили после разговора с Путиным

Писатель Захар Прилепин написал в своем блоге об отмене программы с его участием на телеканале «Москва-24». Накануне Прилепин в ходе встречи премьер-министра РФ Владимира Путина с российскими писателями и издателями задал вопрос главе правительства о $4 млрд., пропавших в компании «Транснефть».

По словам Захара Прилепина, на прямой эфир в одну из программ телеканала «Москва 24» его позвали во вторник, накануне встречи с Путиным. Эфир был назначен на вечер среды, передает Газета.ру.

«Пообщавшись с премьером, спешу я на телеканал «Москва 24» к ним на эфир, подъезжаю, значит, к их офису на такси, и тут получаю от них СМС: «Эфир с вами отменён по техническим причинам». Розетка, наверное, поломалась. Даже не извинились», – сообщил в блоге писатель, который ранее спросил у премьера про крупную сумму, пропавшую в компании «Транснефть» при строительстве трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан».

$4 млрд. в конце 2010 года заинтересовался миноритарный акционер компании Алексей Навальный. Навальный опубликовал в своем блоге отчет аудиторов для Счетной палаты, в котором говорилось о нецелевом расходовании средств.

Путин ответил на вопрос Прилепина, что при строительстве трубопровода не было совершено никаких преступлений, а было лишь «нецелевое расходование средств». Как он отметил, в коммерческой, а не государственной компании.

Путин также сообщил, что не имеет никакого отношения ни к Gunvor - крупнейшему экспортеру российской нефти, ни к бизнесмену Геннадию Тимченко.

«Премьер искренне предложил писателям критиковать власть, а я даже не критиковал, а так, просто полюбопытствовал», – пояснил prilepin.

Напомним, на съезде Российского книжного союза Владимир Путин рассказал, как надо критиковать власть.