Чиновников лишат дорогих автомобилей. В Госдуму внесен законопроект

Служебные автомобили российских чиновников должны стоить не больше 2 млн. рублей. Депутат от "Справедливой России" Геннадий Гудков самостоятельно собирал данные, направляя запросы в правоохранительные органы и дилерские компании, о машинах чиновников.

По данным депутата Гудкова, Приволжский окружной медицинский центр приобрел два автомобиля "Мерседес Бенц" по 6,4 млн. руб. за каждый. У Министерства природных ресурсов - "Ауди А8L" за 8,3 млн. руб. Авторемонтный центр Мингосимущества приобрел "Ауди" за 7,1 млн рублей. Автомобиль этой же марки за 6,8 млн. руб. пополнил гараж Центральной базовой таможни. По его подсчетам, "стремление чиновников к роскошным автомобилям обходится бюджету ежегодно в шесть миллиардов рублей", передает РБК. Гудков считает, что машина у руководства должна быть более безопасной, более надежной и даже более комфортной, чем у рядового человека. "Но она не должна быть роскошной, как у супербизнесменов", - подчеркнул эсер. Гудков предложил: если кому понадобится более дорогое средство передвижения, то он должен получить на это специальное распоряжение федерального правительства.