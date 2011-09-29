В розыгрыше «грин-кард» США в этом году участвовали 167 тысяч граждан России

В ежегодной лотерее по розыгрышу американских иммиграционных виз - «грин-кард» США - приняло участие в общей сложности 167 тысяч граждан России.

На брифинге для иностранных журналистов заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Дэвид Донахью накануне уточнил, что каждый финансовый год в лотерее разыгрываются 55 тысяч иммиграционных виз. Ежегодный розыгрыш «грин-кард» - документов, дающих право на постоянное жительство и работу в США, проводится с 1990 года.

Победители лотереи определяются методом случайной выборки компьютером, передает ИТАР-ТАСС. Каждая из имеющих право на участие в розыгрыше стран может получить не более 7 процентов разыгрываемых виз. В розыгрыше не могут принимать участие граждане тех стран, из которых в США за последние пять лет въехало более 50 тысяч иммигрантов. В этом году в этом списке оказались Бразилия, Великобритания, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Пакистан и Ямайка.