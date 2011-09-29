Уходящая натура

Вечером во вторник концертный зал в еврейском общинном центре «Марьина роща» был заполнен публикой. Преобладали пожилые интеллигентные пары с редким вкраплением молодежи. Говорили о еврействе, традициях и будущем.

Давали премьеру биографического фильма «Шолом-Алейхем: смех во тьме» о классике еврейской и мировой литературы, основоположнике литературы на идиш. Именно его рассказы легли в основу всемирно известного бродвейского мюзикла: «Скрипач на крыше».

Фильм впечатлил колоссальным объемом информации, а также количеством привлеченного фото и видео архива. Кроме того, в нем снялась столетняя внучка Шолом-Алейхема Белла Кауфман - американская писательница и профессор.

Зрители не сдерживали эмоций, и высказывали их после просмотра, но это были не только слова благодарности. Многих смутило то, что фильм о писателе, всегда с неизменным юмором рассказывающем о трудностях жизни, получился слишком серьезным, а временами даже удручающим. «Мир Шолом-Алейхема - это очень интересный мир, а вовсе не трагедия» - утверждала пожилая дама, представившаяся библиотекарем. «Смеха здесь нет, а у Шолом-Алейхема его было много!» - заметил благообразный дедушка, сам того не подозревая, почти процитировав рецензию газеты «NewYorkTimes».

После кино еврейские пары тихо ностальгировали и сетовали на глобализацию. Ведь «местечкового» еврейства, о котором писал автор, уже не существует. И лучше всего это подчеркнул сам Шолом-Алейхем повествовавший в своих произведениях о мире, который уже уходил.