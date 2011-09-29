Генпрокуратура запретила Интерполу искать фигуранта игорного дела Игнатенко

Главный фигурант уголовного дела о нелегальных казино в Подмосковье, бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко, до сих пор не объявлен в международный розыск. Напомним, Игнатенко скрылся на Украине еще в мае.

Его заочный арест был санкционирован Басманным судом Москвы 13 июля. Генпрокуратура и адвокаты Игнатенко пытались обжаловать это постановление, но 1 августа Мосгорсуд признал решение суда первой инстанции законным. Генпрокуратура препятствует розыску главного фигуранта игорного дела, пишет "Коммерсантъ". Коллегия Юрия Чайки, проигнорировав решение Мосгорсуда, запретила Российскому национальному центральному бюро Интерпола объявлять экс-прокурора в международный розыск. Объявление Александра Игнатенко в международный розыск по каналам Интерпола было признано Генпрокуратурой "преждевременным" из-за "недостаточности доказательств вины" экс-прокурора.

Некоторые эксперты, опрошенные изданием, считают, что это очередное столкновение интересов Генпрокуратуры и Следственного комитета. Напомним, Следственный комитет официально не раз утверждал, что экс-прокурор Игнатенко лично и через посредников систематически получал взятки от организатора подпольных казино Ивана Назарова, а также вовлёк в получение взяток других прокуроров и высокопоставленных сотрудников МВД Московской области.