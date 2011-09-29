В Москве голодают обманутые дольщики, один из них госпитализирован с истощением

В Москве еще один из дольщиков, проводящих голодовку в Южном Тушино, госпитализирован с истощением. Около 100 дольщиков Южного Тушино 20 сентября собрались возле департамента Стройкомплекса Москвы для предъявления ультиматума Марату Хуснулину и объявили голодовку.

А уже 19 сентября 8 человек пробрались на объект по адресу: улица Сходненская, д. 16, и начали голодовку. "Бездомная" группа граждан проникла в построенный корпус ЖК и заняла одну из квартир. Дольщики объявили бессрочную голодовку в знак протеста против действий застройщика. 21 сентября в Городскую больницу № 52 в связи с осложнением хронического заболевания на фоне голодания госпитализировали Наталью Петрову. Еще одну участницу голодовки, Марину Трибой, увезли на "скорой" 24 сентября так же в Городскую больницу № 52 с острым приступом панкреатита, передает РИА Новый регион.

Дольщики, пострадавшие от действий ЗАО "Энергостройкомплект-М" и "Главмосстроя", оказывают участникам акции мощную моральную поддержку. Обманутые дольщики требуют у столичных властей решить их жилищный вопрос.