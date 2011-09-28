Медведев и Путин поздравили российских атомщиков с профессиональным праздником

Более 300 тысяч человек отмечают 28 сентября профессиональный праздник - День работника атомной промышленности. Работников отрасли с профессиональным праздником поздравили Президент РФ Медведев и премьер-министр Владимир Путин.

В настоящее время ядерная промышленность России - это десять мощных АЭС, единственный в мире атомный ледокольный флот, сверхсовременное оборудование и стратегическое оружие сдерживания. Глава Росатома Сергей Кириенко подвёл итоги работы ведомства. По его словам, в атомной промышленности главное - не природные ресурсы, а интеллект сотрудников и инновации.

Он напомнил, что совсем недавно прошел пуск атомной АЭС в Бушере в Иране. "В ноябре ожидается пуск Калининской АЭС в Тверской области, в конце года мы приступаем к физическому пуску первого энергоблока АЭС "Кудам-Кулам" в Индии", - сказал глава Росатома, отметив уникальный результат, который достигнут трудом и интеллектом работников атомной отрасли.