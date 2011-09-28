Бывшая шпионка Анна Чапман очень хотела выступить перед студентами СПбГУ

Бывшая шпионка Анна Чапман выступила перед студентами Санкт-Петербургского госуниверситета с лекцией "Как стать лидером в современном мире".

Экс-разведчица по личной инициативе приехала сегодня в университет. "Это была не наша идея. Это сама Анна Чапман захотела встретиться со студентами СПбГУ, ничем не объяснив свое желание", - рассказал один из сотрудников пресс-службы, передает Газета.ру.

Студенты встретили бывшую шпионку совсем не доброжелательно. Оппозиционно настроенные молодые люди хотели помешать Чапман попасть в аудиторию, но она прошла туда через другой вход. Участникам акции протеста пришлось зайти в зал, где уже началась лекция. Студенты вуза развернули плакаты с надписями: "Чапман, шпионь отсюда!", "Чапман, вон из университета!", "Кремль и порностудия - в другую сторону!". Анна Чапман спокойно отреагировала на выступления студентов и ответила им: "Если вам нечему учиться у меня, можете гулять дальше. А я готова к диалогу и благодарю за то, что вы потратили на меня свое время. Вы меня знаете по заказным статьям из газет, но и эта реакция для меня хороший спуск на реальную землю". Протестующие остались в аудитории.

Напомним, Анна Чапман была выслана из США вместе с другими россиянами, которых раскрыло ФБР. Их подозревали в шпионаже в пользу России.