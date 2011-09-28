Глава МЧС Сергей Шойгу чувствует вину за пожары летом 2010 года

Министр Сергей Шойгу чувствует вину за пожары летом 2010 года. «Естественно, как член правительства, как человек, который отвечает за «чрезвычайку» в России, я свою меру вины и ответственности ощущал, ощущаю и буду ощущать, как бы там ни было и кто бы что ни говорил по этому поводу», – сказал в интервью РСН министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Шойгу уточнил, что за тушение лесных пожаров напрямую отвечает Агентство лесного хозяйства и местные власти. «Мы в данной ситуации, как МЧС, отвечаем за потенциально опасные объекты – атомной энергетики, газопроводы и нефтепроводы, мы, конечно, отвечаем за населённые пункты и пожары в населённых пунктах. В данном случае та мера ответственности, о которой я говорю, она касается как раз населённых пунктов», – сказал Шойгу, заявив, что летом прошлого года «спасатели выполняли не свойственные ним функции». Министр считает, что этот вопрос следует отрегулировать, пояснив: «Если делать всё по закону, то после тушения лесных пожаров 2010-го года к нам, по идее, должна была прийти Счётная палата и сказать: «Вы повредили 2,5 тысячи автомобилей, вы спалили почти 240 километров рукавных ходов, у вас погибли люди. И это не ваши функции. А мы, как Счётная палата, сообщает, что это нецелевое расходование средств, выделенных вам государством».

Напомним, в результате сильнейших пожаров огнем уничтожены сотни тысяч гектаров леса, сгорели более тысячи домов. Огнём были полностью или частично уничтожены более ста населённых пунктов и десятки деревень.