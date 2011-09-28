Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил евреев с праздником Рош ха-Шана

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана – еврейским Новым годом. «Пусть праздник будет радостным, а наступающий год – счастливым. Здоровья вам, благополучия и всего наилучшего», - пожелал российский президент.

«Традиции этого праздника уходят корнями в глубокую древность, но его духовные основы не утратили своего значения по сей день и хорошо понятны современному поколению последователей иудаизма. Новый год – это время добрых начинаний, нравственного самосовершенствования, помощи нуждающимся», - говорится в поздравлении Дмитрия Медведева, размещенном на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил: «Сегодня российская еврейская община динамично развивается, возрождает культурные, религиозные и образовательные центры, способствует воспитанию толерантности, цивилизованного и уважительного отношения к людям разных национальностей и вероисповеданий. Это особенно важно, ведь гражданское согласие – непременное условие успешного развития нашей общей Родины».