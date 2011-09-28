В авиакомпании «Як-Сервис», Як-42 которой потерпел крушение, прошли обыски

Следователи провели обыск сегодня в компании, эксплуатировавшей потерпевший 7 сентября крушение под Ярославлем самолет ЯК-42Д, - ЗАО «Авиационная компания «Як-Сервис».

По данным СК РФ, в ходе обыска изъята техническая и иная документация, имеющая значение по уголовному делу. В рамках уголовного дела допрошены в качестве свидетелей работники ярославского аэропорта Туношна, в том числе инспекторы досмотра по грузам, дежурный штурман, диспетчер по центровке и загрузке, руководитель полетов, старший диспетчер службы движения, диспетчер службы движения, заместитель начальника службы авиационной безопасности и другие специалисты руководители аэропорта «Туношна», склада ГСМ ЗАО «ТЗК «Славнефть-Туношна». Всего в качестве свидетелей к настоящему времени допрошено более 100 человек, сообщается на сайте СК РФ.



По поручению следствия проведено исследование проб авиатоплива для реактивных двигателей, отобранных из топливозаправщика склада ГСМ ЗАО «ТЗК «Славнефть-Туношна» в связи с катастрофой самолета ЯК-42Д. Согласно результатам исследования показатели качества топлива соответствуют требованиям ГОСТа, отметили в СК.

Неоднократно допрошен в качестве свидетеля выживший после катастрофы бортинженер Александр Сизов, говорится в сообщении.



Напомним, жертвами крушения самолета Як-42 под Ярославлем стали 44 человека. Погиб основной состав хоккейной команды «Локомотив» и члены экипажа. Выжил бортинженер Александр Сизов.