Путин научил писателей и издателей, как правильно критиковать власть

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что, ратуя за свободу, надо помнить и о совести. Сегодня на встрече с российскими писателями и издателями в рамках съезда Российского книжного союза Путин прокомментировал выступление писательницы Татьяны Устиновой, которая заявила, что она выступает "за свободу с чистой совестью" и надеется, что цензура в России не вернется.

"Пускай у нас у всех будет максимальная свобода, но давайте при этом никогда не забывать про совесть", - сказал Путин.

Глава правительства также ответил на вопрос Михаила Веллера о том, допустимо ли писателю в России иметь точку зрения, не совпадающую с позицией власти. По словам Путина, "критиковать власть надо талантливо и конструктивно". "Что касается того, ругать власть хлеще или, наоборот, помягче, это уже не самоцель ругать власть. Это должно быть сделано талантливо. Любая критика должна быть талантливой, и самое главное, на мой взгляд, чтобы этот процесс был лишен - никого не хочу обидеть - самолюбования, чтобы это было по существу, заинтересовано, тогда наверняка будет реакция", - подчеркнул премьер Владимир Путин.

Уточним, Владимир Путин встретился с писателями - Михаилом Веллером, Захаром Прилепиным, Сергеем Минаевым, Дарьей Донцовой, Александрой Марининой, Сергеем Лукьяненко, Павлов Санаевым.

Глава российского правительства на съезде Российского книжного союза извинился перед авторами детективов, которые ранее назвал "легким чтивом". Путин заявил, что не считает их плохой литературой, но не хочет, чтобы россияне теряли интерес к классическим произведениям. О своей обиде сказала автор детективов Дарья Донцова. Она заметила, за ней, Александрой Марининой и Татьтяной Устиновой - миллионы читателей.

"Совсем не вкладывал в понятие "легкое чтиво" что-то дурное", - заверил глава правительства. Председатель правительства РФ Владимир Путин поставил новую общенациональную задачу - повышение интереса к чтению.