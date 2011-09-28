Дмитрий Медведев провел совещание по подготовке к отопительному сезону (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в подмосковный Звенигород провел совещание по подготовке к отопительному сезону и проблемам ЖКХ. Глава государства потребовал от правительства разобраться, почему было сорвано начало отопительного сезона в некоторых регионах страны, в частности, в Якутске.

Медведев намерен лично проконтролировать эту ситуацию. Президент сказал, что в ближайшее время посмотрит уровень подготовленности ЖКХ не только в Москве и Московской области. "Здесь все-таки уровень защищенности повыше, но и в других местах и других территориях нашей страны", - пояснил он.

Медведев вспомнил ситуацию с "сосулями" в Петербурге прошлой зимой при экс-губернаторе Валентине Матвиенко: "Хочу сразу напомнить о прошлогодней ситуации, когда во многих регионах страны были обильные снегопады и дожди. Вы знаете о последствиях: об обрывах проводов, о падении сосулек или, как в некоторых местах их называют, "сосулей" - дело от этого не меняется, не расчищены улицы и дворы, люди оставались без света, тепла, транспорт не ходил". "По сути, полноценное стихийное бедствие. Мы не вправе допускать повторение сценариев развития и должны подготовиться к любым погодным условиям", - подчеркнул глава государства.

Дмитрий Медведев потребовал повысить ответственность управляющих компаний, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги в многоквартирных домах. Он рассказал, что губернаторы стали жаловаться на управляющие компании. Медведев предложил: "Ловить их надо, искать и наказывать. Может быть, еще раз провести мониторинг или проверить по линии прокуратуры".

В ходе совещания Дмитрий Медведев также поручил правительству сформировать предложения по решению проблемы аварийных домов.