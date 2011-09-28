Премьер-министр РФ Владимир Путин сегодня на съезде Российского книжного союза опроверг информацию о том, что получивший широкий общественный резонанс телесериал "Школа" был снят на государственные деньги.



Тема качества отечественного телевидения была поднята в ходе встречи Владимира Путина с российскими писателями и книгоиздателями. Главе правительства был адресован упрек в том, что "за государственные деньги такую гадость сделали", передает РИА Ноовсти.



"Сообщаю: не за государственные деньги. Это делало акционерное общество, оно привлекало свои ресурсы - не знаю, какие", - ответил Путин.

Напомним, сериал "Школа" молодого режиссера Валерии Гай-Германика Первый канал начал показывать в январе прошлого года. С критикой на "Школу" обрушились учителя. По их мнению, фильм дискредитирует их профессию. Раскритиковали "Школу" и представители Русской православной церкви. А министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко заявил, что "Школа" привлекла внимание к проблемам образования.

Сегодня на съезде РКС Владимир Путин поставил новую общенациональную задачу - повышение интереса к чтению.