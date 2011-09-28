Председатель правительства РФ Владимир Путин поставил новую общенациональную задачу - повышение интереса к чтению. Сегодня премьер-министр выступил на съезде Российского книжного союза и призвал "возродить потребность людей в книге".

Путин отметил печальный факт, что в нашей стране растет число людей, которые вообще не читают книг. Он напомнил, что Россия долгое время были одной из самых читающих стран мира. "Но есть опасность, что этот статус мы можем утратить", - сказал Путин.

По словам главы российского правительства, в данной ситуации повышение интереса к чтению становится "без преувеличения общенациональной задачей". Владимир Путин подчеркнул: "Интеллектуальный потенциал и культура нации зависят не только от того, сколько мы читаем, но и какие нравственные, духовный ценности, морально-этические ориентиры формируют книги, заставляют ли они думать, размышлять, анализировать".

По данным опроса ВЦИОМ, пятая часть россиян вообще не держат дома книги. С каждым годом обладателей минимальной библиотеки становится все больше. За 20 лет таких респондентов стало больше почти в два раза.