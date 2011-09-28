Мосгордума исключила аэропорт "Шереметьево" из состава Москвы. Сегодня на заседании Мосгордумы приняты изменения в законы "О территориальном делении Москвы" 1995 г. и "О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в Москве" 2003 г.

Мосгордума утвердила соглашение, подписанное летом мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Борисом Громовым.

Согласно этими изменениям из состава Москвы исключена территория аэропорта "Шереметьево", а территория Люберецких полей аэрации включена в состав столичного района Некрасовка. Теперь аэропорт "отойдёт" Московской области. Согласно договорённости городских и областных властей, на работе "Шереметьево" изменения не скажутся.

Предполагается, что территория Люберецких полей будет застроена жилыми домами.

Напомним, новые границы Москвы минувшим летом согласовали Мосгордума и областная дума, после чего утвердил Совет Федерации.