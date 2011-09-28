Госдуму и Совет Федерации уравняют по статусу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила сенаторам в среду о том, что подготовлен закон, уравнивающий статус обеих палат парламента.



Председатель верхней палаты сказала, что в Совете Федерации "разработан законопроект, который позволяет ликвидировать пробелы в действующем законодательстве в отношении действующих членов Совета Федерации. И этот закон предусматривает равенство двух палат Федерального Собрания". Валентина Матвиенко не уточнила, что в настоящее время статус верхней палаты проигрывает статусу нижней, но она добавила, что тема "по поводу равенства двух палат, абсолютно правильная и корректная".



Говоря о законе, позволяющем назначать сенаторами депутатов Госдумы, Валентина Матвиенко отметила, что "этот закон укладывается в логику усиления выборности верхней палаты. И здесь нам возразить нечего. И закон касается только тех депутатов, которые избирались по региональным спискам от своего региона".



