Президент России подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ

Президент России Дмитрий Медведев в среду подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ, согласно которому членам ОП предложено приступить к формированию палаты в полном составе.



В утвержденный президентом РФ список членов Общественной палаты вошел президент Национально-исследовательского центра "Курчатовский институт", академик РАН Евгений Велихов.



Также, в 2012-2013 годах в Общественной палате будут работать - художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов, певица Диана Гурцкая, ведущий информационно-аналитических программ "Первого канала" Петр Толстой, директор "Мультимедийного комплекса актуальных искусств" Ольга Свиблова, телеведущая Тина Канделаки, блогер Антон Коробков-Землянский, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, президент "Интерроса" Владимир Потанин, телеведущий Николай Сванидзе, протоирей Всеволод Чаплин и другие, об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы Кремля.

Напомним, состав Общественной палаты формируется так: 42 человека назначает президент, затем уже назначенные президентом члены палаты выбирают еще 42-х человек — представителей общероссийских общественных объединений. А затем уже 84 новых члена ОП выбирают еще 42 человека из числа представителей межрегиональных и региональных общественных объединений.