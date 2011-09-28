На причастность к убийству Политковской проверят заключенного Гайтукаева

На причастность к убийству журналистки "Новой газеты" Анны Политковской проверят заключенного Лом-Али Гайтукаева, доставленного из мордовской колонии в Москву.



Об этом сообщил официальный представитель Следственного Комитета РФ Владимир Маркин.



По версии следствия, в расследовании уголовного дела по факту убийства Анны Политковской Гайтукаев выступает в роли организатора этого убийства. В 2008 году Гайтукаев был осужден Московским городским судом к 12 годам лишения свободы за организацию покушения на убийство на Украине предпринимателя Геннадия Корбана.



"По версии следствия, в июле 2006 года Лом-Али Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство за денежное вознаграждение обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. Для этих целей Гайтукаев создал преступную группу, в которую вошли Павлюченков, племянники Гайтукаева Махмудовы и освободившийся из мест лишения свободы в сентябре 2006 года бывший сотрудник центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов", – сообщили в Следственном комитете.