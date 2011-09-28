Романы Набокова и Маркеса необходимо проверить на пропаганду педофилии - РПЦ

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявил о том, что в России в последнее время начала активно пропагандироваться легализация педофилии. Он считает, что романы "Лолита" Владимира Набокова и "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса необходимо проверить на предмет пропаганды педофилии.

"На двух сайтах примерно одновременно появляются два текста, которые оправдывают педофилию, пропагандируют ее и подготавливают почву к началу дискуссии о ее легализации. Я думаю, что нужно очень серьёзно отнестись к этим фактам и ставить вопрос о том, является ли пропаганда преступления сама по себе преступной", - цитирует Всеволода Чаплина "Русская служба новостей".

Кроме того, протоиерей Всеволод Чаплин отметил, что "если нелегальна пропаганда экстремизма, если нелегальна пропаганда некоторых человеконенавистнических идеологий вроде нацистской, почему легально пропагандируется преступная практика контактов взрослых людей с детьми и подростками?".



Напомним, Всеволод Чаплин на эту же тему 26 сентября в эфире телеканала "Союз" зачитал развернутое обращение, тем самым побуждая и общество и власть обратить особое внимание на эти вопросы.