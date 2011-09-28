Безнаркотическая конопля будет способствовать антинаркотической политике страны

Председатель ГАК, директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов заявил, что безнаркотическая конопля будет способствовать антинаркотической политике России.



На заседании Государственного антинаркотического комитета Виктор Иванов сказал: "Внедрение в широких масштабах сортов безнаркотической конопли обеспечит альтернативное замещение наркосодержащих видов конопли за счет более сильного генотипа, что будет отвечать как целям антинаркотической политики страны, так и задачам создания рабочих мест и стимулирования общественного развития".



По словам председателя ГАК, конопля - это традиционная отечественная сельскохозяйственная культура, возделываемая для получения волокна, масла семян и изделий из них. Сельскохозяйственные посевы конопли были широко распространены в дореволюционной России и СССР, достигая в отдельные годы почти миллиона гектаров. А вот "за рубежом преобладают совершенно иные тенденции - стремительное увеличение посевных площадей и систем переработки урожая. По данным международных экспертов, на мировом рынке цена на коноплю в два раза выше, чем на простой хлопок. А спрос на конопляные ткани растет на 30 проц ежегодно", - цитирует Виктора Иванова ИТАР-ТАСС.



Он рассказал, что Россия имеет свои технологии и является "автором 20-ти селекционных сортов конопли с крайне малым содержанием наркотического алколоида – тетрагидроканнабинола". Кроме того, данные сорта обеспечивают выход с одного гектара конопли до 7 тонн высококачественной целлюлозы. При этом глава ФСКН подчеркнул, что из одного гектара обыкновенного леса получается не более одной тонны целлюлозы.



Директор ФСКН сообщил также, что Евросоюз запланировал инвестировать на развитие коноплеводства в Казахстане 1 млрд евро.