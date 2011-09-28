В Москве решением Тверского районного суда арестован Олег Буславский, гендиректор ГУП "Мосавтохолод", относящееся к департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.



Буславский, который был назначен на должность гендиректора ГУП "Мосавтохолод" всего три месяца назад, был задержан 21 сентября, он обвиняется в коммерческом подкупе и вымогательстве по части 4 статьи 204 УК РФ. По данным следствия, Буславский обложил "данью" подчиненных и арендаторов, получив от них около 700 тысяч рублей, но эта сумма еще не является окончательной.



Трудовой коллектив ГУП "Мосавтохолод" обратился с письмом с мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой об увольнении чиновника, в их письме говорится, что новый руководитель за три месяца, фактически, развалил предприятие, вымогая взятки: "Блатной жаргон, мат и хамство стали нормой взаимоотношений нового руководителя с коллективом. Но самое главное, что вопросы производства и жизнедеятельности предприятия Буславского вообще не интересуют", - цитирует письмо Коммерсант.



Согласно свидетельским показаниям четырех директоров филиалов ГУП "Мосавтохолод", Буславский вынуждал их платить ему деньги под угрозой увольнения.



Арендатор Владимир Хахалин рассказал: "До его прихода в "Мосавтохолод" я платил за аренду помещений по безналу. Он же потребовал наличные. В противном случае обещал расторгнуть со мной договор аренды. В июне и июле я вынужден был передать ему по 170 тыс. руб., но этого ему показалось мало. В августе он все же написал письма о расторжении договоров, заявив, что лучше сдаст эти места своим людям".

В настоящее время следствие проверяет Буславского на причастность к аналогичным вымогательствам.