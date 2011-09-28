Следственный комитет установил личности подозреваемых в убийстве Веры Свиридовой

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что Следственный Комитет установил личности подозреваемых в убийстве замглавы администрации Подольска Веры Свиридовой.



Владимир Маркин сказал: "В результате грамотно спланированных следственных действий при оперативном сопровождении УФСБ по Москве и Московской области, а также ГУ МВД России по Московской области следствие располагает сведениями о лицах, причастных к совершению убийства".



По его словам, в настоящее время ведется их розыск, передает РИА Новости.



