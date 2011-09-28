В приморском Дальнегорске рабочим задолжали около 40 млн рублей

В приморском Дальнегорске рабочим горно-химического комплекса "Бор" (ГХК) снова не выплачивают заработную плату, им задолжали около 40 млн рублей.



Около 140 работников ГХК снова уведомили руководство предприятия об отказе от работы из-за систематических задержек выдачи заработной платы. Предприятие "Бор" является градообразующим для Дальнегорска и уже не первый год испытывает проблемы, о которых не раз говорилось на федеральных телеканалах.



Глава профкома ГХК Сергей Матвеев сообщил в среду: "Долги перед рабочими превысили 40 млн рублей. Согласно нормам закона, если задержки превышают 15 дней, то работник может отказаться от выполнения обязанностей. Уже около 140 человек на предприятии таким правом воспользовались".



По словам Сергея Матвеева, работники комбината и ранее предлагали отказаться от отгрузки готовой продукции. В июле они уже объявляли забастовку и отказывались от работы.



Глава профкома отметил, что "все варианты будут обсуждаться на конференции, люди готовы уже на все, что угодно, они устали от постоянных задержек и пустых обещаний", - цитирует его Интерфакс.