В День первокурсника Петербург выберет своего Посла Универсиады-2013

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет Презентация XXVII всемирной летней Универсиады 2013 года и флага Международной федерации студенческого спорта (FISU) , сообщает пресс-служба Смольного.

Презентация Универсиады состоится в рамках традиционного петербургского фестиваля День первокурсника. В этот день пройдет церемония передачи именной копии флага FISU петербургским студентам, а также будет объявлен Посол Универсиады-2013 от Северной столицы.

Флаг FISU 20 августа отправился в эстафету по российским регионам из Казани, которая летом 2013 года примет международное соревнование. За это время главный символ международного студенческого спорта побывал в 14 городах.

Главная цель эстафеты - презентация XXVII всемирной летней Универсиады 2013 года как проекта, играющего ключевую роль в развитии студенческого спорта в стране, а также вовлечение в подготовку к Универсиаде-2013 как можно большего количества молодежи из регионов России