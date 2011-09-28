Режим КТО введен в ингушском Малгобеке

В Ингушетии в городе Малгобек в среду с 05:00 по московскому времени введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с поступившей оперативной информацией.



В группе общественных связей УФСБ РФ по Республике Ингушетия отметили, что эта мера была принята оперативным штабом в связи с поступившей оперативной информацией о нахождении в районе членов незаконных вооруженных формирований, которые причастны к совершенным терактам на территории республики и планирующих их совершить.



В УФСБ РФ также пояснили, что в Малгобеке введен ряд ограничений на проезд транспорта и передвижение гражданских лиц, в районе будет проводиться досмотр транспорта.



Кроме того, оперативный штаб обращается к жителям с просьбой проявлять спокойствие и не допускать вмешательства в действие сотрудников правоохранительных структур, об этом передает ИТАР-ТАСС.