Pfizer борется с Teva за российский рынок потребителей Виагры в суде

Pfizer подал иск на компанию Teva в суд по факту нарушения своих исключительных прав на медицинское использование препарата Виагра в России. Аналогичный иск в Соединенных Штатах компания уже выиграла.



В России компания обладает эксклюзивным запатентованным правом на использование силденафила в препаратах для перорального лечения эректильной дисфункции у мужчин. Патент действует до 13 мая 2014 года, сообщает местное представительство фармацевтической компании Pfizer.

Между тем Teva ввозит на территорию России собственный препарат, содержащий силденафил. И это, по словам представителей Pfizer, подпадает под сферу действия патента Pfizer.

"Ссылка Teva на собственный евразийский патент неприменима, так как этот патент не дает право компании продавать в России силденафил для перорального лечения эректильной дисфункции у мужчин", — отмечает директор по юридическим вопросам российского представительства компании Pfizer Юлия Шмыдько.

К слову сказать, в августе 2011 года Pfizer уже выиграла подобный судебный иск о нарушении патентных прав у Teva в окружном суде США по Восточному округу штата Вирджиния. В итоге суд подтвердил патентные права Pfizer на препарат Виагра и запретил Teva выпуск дженериковой формы препарата до октября 2019 года.