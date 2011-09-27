Таможенники возбудили около 400 уголовных дел по статье «контрабанда»

Таможенные органы РФ с 1 июня по 31 августа этого года возбудили более 9 тыс. дел об административных правонарушениях и 396 уголовных дел в отношении физических лиц.



Наиболее распространенным является недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств - свыше 3,5 тыс. административных дел.

Сотрудники Домодедовской таможни отмечают, что объектами нарушений становились в большей мере товары для личного пользования: одежда, ювелирные изделия, часы, электроника, а также культурные ценности. Как сообщает www.rosbalt.ru , нередко путешествующие авиатранспортом пытаются умышленно занизить стоимость провозимых покупок, ради этого уничтожается упаковка и чеки, срываются ярлыки, одежде придается вид а ля секонд хэнд.

Что касается уголовных правонарушений, то за лето этого года таможенные органы возбудили 371 уголовное дело в отношении физлиц по статье "контрабанда", 21 уголовное дело по статье 193 УК России "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", 4 уголовных дела в связи с уклонением от уплаты таможенных платежей. Предметами уголовных преступлений преимущественно были наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, товары народного потребления, средства наземного транспорта, лес и лесоматериалы, продукты питания, культурные ценности, иностранная валюта.



