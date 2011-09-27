Пройдет ли по Невскому «сталинобус» ?

Более 70 тысяч рублей собрала в Санкт-Петербурге инициативная группа на запуск автобусов с изображением Иосифа Сталина, приуроченных к 7 ноября.

Автобусы с изображением советского вождя вновь пытаются вывести на петербургские улицы. Ориентировочная дата запуска — 7 ноября, 70-летняя годовщина со дня знаменитого парада на Красной площади в 1941 году. Власти Петербурга пока относятся к «сталинобусам» нейтрально, - сообщает агентство «БалтИнфо». Напомним, что минувшей весной эти автобусы были запрещены в нескольких городах России, в том числе и в Москве. В Санкт-Петербурге оргкомитет «Автобуса Победы» еще не достиг договоренности с компаниями-перевозчиками, решение должно быт принято до 10 октября.

Сейчас деньги собирают на автобусы с изображением Сталина для других российских и зарубежных городов - в этом году к акции присоединяется Украина и Белоруссия, «сталинобусы» могут пройти по улицам Севастополя и Минска.