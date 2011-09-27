Полицию освободят от излишних функций

Все медвытрезвители будут ликвидированы до середины октября текущего года. В структуре российской полиции медвытрезвителей уже нет.



Остается надеяться, что муниципальные структуры и органы здравоохранения поймут значимость переложенных на них функций по оказанию помощи людям, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, проинформировал первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

Кроме того, полиция не будет заниматься выдворением мигрантов за пределы России по решению суда и искать должников, неплательщиков алиментов - этим займутся судебные приставы и ФМС. Уголовный розыск полиции отныне не станет бегать за уклонистами от армии - сотрудники комиссариатов будут просто передавать материалы, по которым возбуждены уголовные дела. И наконец, милиционеры больше не будут конвоировать заключенных - этим будут заниматься конвоиры. Все подразделения вневедомственной охраны МВД с января 2012 года станут казенными, сообщает kp.ru. Они будут получать зарплату из бюджета, а все собранные с населения средства за охрану будут направляться в бюджет государства.

«Это плановые мероприятия, которые проводятся в рамках реформы и избавления полиции от избыточных функций», - подчеркнул Александр Горовой. У полиции завал бумажной работы, а это не совсем входит в компетенцию внутренних дел. Однако, нововведения не означают, что участковые будут выносить отказной материал, они будут обязаны помочь. Например, указать мирового судью, иные компетентные службы и ведомства, которые разрешат конфликт.