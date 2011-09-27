Путин: исполнять обязанности Кудрина будут Антон Силуанов и Игорь Шувалов (видео

Во вторник заполнились обе вакансии, возникшие в результате отставки вице-премьера, главы минфина Алексея Кудрина. И.о. министра финансов стал Антон Силуанов. В правительстве его функции будет выполнять Игорь Шувалов.

Вопрос о том, кто заменит бывшего министра финансов, стал главной интригой сегодняшнего заседания президиума правительства – Алексей Кудрин должен был выступить там с докладом.

Совещание началось на два с половиной часа позже запланированного времени. И в самом начале Владимир Путин назвал две фамилии. Исполняющим обязанности главы Минфина назначен замминистра Антон Силуанов. А курировать финансово-экономический блок в правительстве вместо Кудрина будет первый вице-премьер Игорь Шувалов.

При этом Владимир Путин отметил, что изменение полномочий обоих согласовано с президентом. По словам председателя правительства, это их общее с Дмитрием Медведевым решение.