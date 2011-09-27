Долгожительница Хабибамал Хаметова скончалась на 122-м году жизни

Старейшая жительница Хабибамал Хаметова скончалась на 122-м году жизни в городе Озерск Челябинской области. В роду по женской линии у нее все были долгожителями.



Хабибамал родилась 1 июля 1890 года в деревне Аминева Кунашакского района. По тем времена у нее были обеспеченные родители, имевшие свои гречишные поля, разводившие песцов. Но отца раскулачили и сослали в Сибирь. Для того чтобы спасти семью, 16-летнюю Хабибамал выдали замуж за бездомного крестьянина из деревни Карагайкуль. Всю жизнь она работала в колхозе. Слыла на своей родине знахаркой и повитухой, передает РИА «Новости».

В 1994 году бабушка переехала в Озерск к внучке Танзиле, где лечила детей с пупочной грыжей.

Примечательно, что ее долголетие потомственное: мать прожила 105 лет, а родная сестра – 115.

У самой Хабибамал, как сообщает kp.ru, родилось семь детей, 67 внуков и внучек, 40 правнуков и 16 праправнуков.